ИА «Ореанда-Новости». Актёр Джеймс Дин, который погиб в 1955 году в автокатастрофе, опять появится в кино, пишет «МК».



Дело в том, что образ актёра воссоздадут с помощью компьютерной графики. Его используют в фильме о вьетнамской войне «В поисках Джека».



Создатели картины приобрели права на использование изображения актёра у его родных. Отмечается, что персонаж Дина будет играть роль второго плана, озвучивать его будет другой актёр. Выход фильма на экраны ожидается в следующем году.