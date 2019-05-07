07.05.2019, 23:47
Уникальный киот обнаружен в центре Пскова
ИА "Ореанда-Новости" В рамках реализации проекта по ремонту и реставрации дома Ксендза вокруг здания с марта 2019 года ведутся археологические изыскания. На этот раз специалистам-историкам повезло - им удалось обнаружить почти неразрушенный керамический киот - особый украшенный шкафчик для хранения и переноски икон.
Невероятная удача археологов состоит в том, что очень часто им встречаются всего лишь фрагменты киотов. На странице Инстаграма, в профиле archeologpskov, приводятся несколько изображений этой уникальной находки. На представленных фотографиях становится ясным, что утрачен верхний правый угол киота; сам керамический шкафчик расколот в четырёх местах. Изображения пяти куполов церкви осталось нетронутым. В Археологическом центре Псковской области отмечают, что найти целый киот - это большая редкость для исследователей.
Находка была обнаружена возле дома Ксендза. Дом представляет собой памятник гражданского зодчества второй половины XVII века и входит в список объектов культурного наследия. Дом Ксендза расположен во дворе палат Сокольей башни Пскова. Во время Великой Отечественной войны город был окуппирован немецкими войсками, в результате чего случился пожар. Те части дома Ксендза, которые были изготовлены из дерева, не уцелели. После войны было принято решение о реставрации памятника - с 1953 года она продолжается до настоящего момента. Дом Ксендза до сих пор закрыт для посетителей, а площади, расположенные вокруг здания, тщательно исследуются археологами.
Невероятная удача археологов состоит в том, что очень часто им встречаются всего лишь фрагменты киотов. На странице Инстаграма, в профиле archeologpskov, приводятся несколько изображений этой уникальной находки. На представленных фотографиях становится ясным, что утрачен верхний правый угол киота; сам керамический шкафчик расколот в четырёх местах. Изображения пяти куполов церкви осталось нетронутым. В Археологическом центре Псковской области отмечают, что найти целый киот - это большая редкость для исследователей.
Находка была обнаружена возле дома Ксендза. Дом представляет собой памятник гражданского зодчества второй половины XVII века и входит в список объектов культурного наследия. Дом Ксендза расположен во дворе палат Сокольей башни Пскова. Во время Великой Отечественной войны город был окуппирован немецкими войсками, в результате чего случился пожар. Те части дома Ксендза, которые были изготовлены из дерева, не уцелели. После войны было принято решение о реставрации памятника - с 1953 года она продолжается до настоящего момента. Дом Ксендза до сих пор закрыт для посетителей, а площади, расположенные вокруг здания, тщательно исследуются археологами.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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