Участники обсудили вопросы благоустройства прибрежных территорий.

В форуме принимали участие российские специалисты и эксперты из стран Северной Европы. Местом проведения форума было выбрано пространство «Севкабель Порт». Участники в течение двух дней, 10 и 11 октября, дискутировали и делились опытом в деле преобразования территорий, расположенных около водоёмов. В целом, состоявшийся форум является одним из мероприятий, проводимых в рамках международного проекта под названием «Waterfront» (или «Водная линия»). Инициаторами проекта выступили сотрудники Института исследования стрит-арта и Датского института культуры в городе Санкт-Петербурге. Архитектор датского бюро «Utzon Associates Architects» Ян Утзон выступил с лекцией о работе своей организации, а также рассказал, какие меры принимаются с целью поддержки молодых архитекторов. Эксперт из Норвегии Анне Беате Ховинд поделилась собственным опытом проектирования ряда проектов, ставших из забытых территорий яркими точками притяжения культурной жизни горожан.

Среди российских спикеров были замечены создатель общества «Водный Петербург» Даниил Афонин, инициатор создания плавучего отеля «San-Marina» и проекта «Плавучий квартал «Галерная Гавань» Марат Асланов, организатор Петровского гребного марафона Анатолий Варзанов, а также IT-эксперты Алексей Онацко и Яна Голубева.

В рамках проведения урбанистического форума состоялась презентация выставки-исследования «Водная линия». В её создании приняло участие сорок специалистов, разбитых на четыре группы. Каждая из них занимались изучением отдельной территории. Результаты работы можно увидеть в «Севкабель Порт». Работы выставки продлится до 31 октября.