ИА «Ореанда-Новости». Известный российский актёр Виталий Логвиновский скончался в возрасте 78 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба Калужского областного драматического театра. Причина смерти артиста не уточняется. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Виталий Логвиновский родился 17 марта 1941 года в селе Шевченко Полтавской области. После окончания школы с серебряной медалью поступил в ГИТИС, окончив его в 1965 году (тренер - М. Н.Орлов). После этого работал в Павлодарском драматическом театре, затем в Волгоградском драматическом театре. В 1974 году Логвиновский переехал в Калужский Драматический театр, где проработал до последних дней.

Логвиновский также известен своим участием в фильме "Ворошиловский стрелок" Станислава Говорухина и шоу "Цыганский путь". В 2006 году он получил звание народного артиста Российской Федерации.