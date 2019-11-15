Лустиг родился в хорватском городе Осиек 10 июня 1932 года. Во время Второй мировой войны был фашистами заточён в концлагерь Освенцим, затем его перевели в Берген-Бельзен. Фильм "Список Шиндлера" снят на основе воспоминаний Лустига. В 1994 году Лусти получил премию "Оскар". Он стал первым хорватом, получившим золотую статуэтку. Позже ему была вручён ещё один "Оскар" за работу над фильмом "Ганнибал".В 1980 годы деятель кино жил в США, в городе Лос-Анджелесе, но позже вернулся в Хорватию, где его удостоили звания почётного гражданина. Сам Лустиг сказал, что приехал в страну, в которой он многое пережил, чтобы умереть.