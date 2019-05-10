ИА «Ореанда-Новости» В четверг 9 мая ушла из жизни народная артистка России, актриса Малого театра Нелли Корниенко, ей было 80 лет. Об этом говорится в сообщении театра.

Начиная с 1959 года, Корниенко исполнила на сцене Малого театра более 50 ролей. В последний раз на сцену театра она вышла в роли Анны Кеннеди в пьесе «Мария Стюарт».

Кроме театральных ролей у Корниенко также были и киноработы, она дебютировала на экране в 1960 году фильме «Ловцы губок». Также её можно увидеть в кинокартинах «Скандальное происшествие в Брикмилле», «День рождения Терезы», «Свидание с молодостью».