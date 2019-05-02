ИА «Ореанда-Новости». Бизнес-инициатива MOL Bubi в Будапеште набирает популярность среди местных жителей и туристов. «MOL Bubi уже стал важной частью общественной транспортной сети венгерской столицы. Сейчас доступно 128 велосипедных станций и более 1500 велосипедов», - говорит руководитель отдела маркетинга для общественного транспорта Будапешта BKK Балаш Бот.

Велосипеды собраны в Венгрии. Модели прочны, надёжны, а также защищены от взлома. Велобайки обладают стандартными характеристиками, к которым привыкли муниципальные пользователи велосипедов в Западной Европе. В комплектацию входят наличие трехскоростных передач, проколостойких шин, динамо-управляемых фонарей, передней корзины и встроенного замка.

Местные пользователи платят 60 евро за годовой абонемент, а те, кто посещает город в качестве туриста, могут выбрать ограниченную по срокам подписку. Получение велосипеда для мобильного знакомства с достопримечательностями столицы Венгрии проходит максимально быстро в специальных пунктах MOL Bubi с использованием номера мобильного телефона. С момента запуска в 2014 году пользователи Bubi совершили уже более 2,5 миллионов поездок.