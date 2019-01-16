Так, в прошлом году вставки в России посетили около 140 миллионов раз, а театры – порядка 40 миллионов. «Мы в последнее время видим уникальное явление - рост посетителей во все культурные учреждения. По прошлому году, это предварительная оценка, тех, кто сходил на выставки в наши музеи, 140 миллионов, а театры у нас посетило 40 миллионов зрителей», - цитирует вице-премьера «Интерфакс».. Такого уровня посещения не было даже в СССР, когда населения в стране было в разы больше. При этом вице-премьер подчеркнула, что такой спрос на культуру рождает новые требования к тем, кто работает в этой области. Голодец заметила, что сегодня в России стоит задача расширить географию культуры. «Задача Года театра - сделать доступным театр для каждого российского зрителя», - пояснила политик.. Голодец отметила, что в хоть в экономической сфере Россию нельзя назвать лидеров, но в культурной области стране занимает первые позиции в мире.. Матвиенко отметила, что сегодня в малых городах зачастую состояние театров неудовлетворительное. Здания нуждаются в ремонте, а оборудование – в модернизации. Спикер Совфеда рассказала, что обратилась с этим предложением к Владимиру Путину. Президент обещал средства выделить.При этом Матвиенко также отметила, что в России театр сегодня находится в состоянии расцвета. Театр, по словам политика, это важная часть общественной, нравственной и духовной жизни страны.