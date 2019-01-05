ИА "Ореанда-Новости". В текущем 2019 году «Союзмультфильм» планирует выпустить ещё 20 серий «Возвращения в Простоквашино». Кроме того, по сообщению председателя правления мультипликационной студии Юлианы Слащёвой, студия намерена в ближайшее время определиться с выбором для разработки нового полнометражного фильма.

«Союзмультфильм» начал выпускать новые серии популярного советского мультипликационного сериала в начале апреля прошлого года в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в разделе «Кино» сайта Mail.Ru. В мае минувшего года мультипликационная студия открыла официальный YouTube-канал, где в открытом доступе все десять вышедших серий может посмотреть любой желающий.

Отметим, совокупное количество просмотров всех серий «Возвращение в Простоквашино» составило более 32 млн просмотров по данным на середину декабря прошлого года. Об этом ранее сообщила пресс-служба «Союзмультфильма». В новых сериях мультфильма Дядю Фёдора озвучивает юный актёр Алексей Онежен, пёс Шарик говорит голосом Гарика Сукачева, почтальону Печикину свой голос подарил Иван Охлобыстин, мама Дяди Фёдора заговорила голосом Юлии Меньшовой. Кота Матроскина озвучил сын Олега Табакова, чьим голосом персонаж говорил в старых сериях, Антон Табаков. За минувший год в свет вышли десять новых серий мультфильма.

Как сообщалось ранее, в 2018 году студия «Союзмультфильм» была занята решением вопросов по поводу прав на так называемую «золотую коллекцию». В декабре минувшего года предправления Юлиана Слащёва рассказала, что студия пересмотрела значительную часть договоров. В наступившем году работа в этом направлении продолжится, полное возвращение прав станет одним из приоритетов для «Союзмультфильма» в 2019 году. В настоящее время около 20% прав на «золотую коллекцию» в той или иной мере находятся в спорной зоне или в коммерчески невыгодных для студии договорах.