ИА "Ореанда-Новости" Среди жителей Соединённых Штатов Америки провели опрос, целью которого было определить лучшего, по мнению телезрителей, исполнителя роли героя комиксов Бэтмена, человека-летучей мыши. Опрос проводили среди молодого поколения – возраст анкетируемых составил от 18 до 29 лет.

Большинство респондентов высказались в пользу 45-летнего американо-британского актёра Кристиана Бэйла, за него зрители отдали 39% своих голосов. Ненамного от Бэйла отстал актёр Майкл Китон – у него 38% голосов. «Бронза» среди исполнителей Бэтмена принадлежит 58-летнему американскому актёру Джорджу Клуни, за него отдали свои предпочтения 19% анкетируемых. Последующие места поклонники комиксов о супергерое распределили между Беном Аффлеком и Вэлом Килмером. Их разрыв с Джорджем Клуни минимален – 18% и 17% соответственно.

Несомненно, телезрителей не могли не спросить о новом, недавно утверждённом, актёре в съёмках в продолжении киносаги. Звезда истории о вампирах «Сумерки» Роберт Паттинсон пришёлся по душе 42% американцев.

Кроме Бэтмена организаторов опроса интересовало мнение зрителей насчёт исполнителей других персонажей. Антипод Бэтмена – злодей Джокер, сыгранный актёром австралийского происхождения Хитом Лэджером, стал победителем. За него респонденты отдали 60% своих голосов. Джек Николсон в роли Джокера также впечатлил зрителей – за него проголосовало 58% респондентов. Третье место, с большим отрывом, досталось Джареду Лето, его выбрали 19% анкетируемых.

Женские роли также заинтересовали авторов опроса. Абсолютным лидером среди исполнительниц персонажа женщины-кошки стала 52-летняя американская актриса и лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми» Холли Берри – за неё проголосовало 42% телезрителей.