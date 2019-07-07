Бойс

Первую роль он получил в клипе известной американской группы, затем продолжил карьеру в качестве актёра фильмов ужасов.О подробностях заболевания не сообщается. Телеканал ABC отметил, что у актёра произошёл приступ во время сна. Информацию подтвердили близкие Камерона на странице в Facebook.