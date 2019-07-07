07.07.2019, 14:53
В Америке погиб актёр Камерон Бойс
ИА «Ореанда-Новости» Камерон Бойс прославился в съёмках сериалов производства Disney. Последним его проектом стал телесериал "Наследники", в нем он снимался на протяжении нескольких лет. Первую роль он получил в клипе известной американской группы, затем продолжил карьеру в качестве актёра фильмов ужасов.
Камерон погиб в возрасте двадцати одного года от продолжительной болезни. О подробностях заболевания не сообщается. Телеканал ABC отметил, что у актёра произошёл приступ во время сна. Информацию подтвердили близкие Камерона на странице в Facebook.
Камерон погиб в возрасте двадцати одного года от продолжительной болезни. О подробностях заболевания не сообщается. Телеканал ABC отметил, что у актёра произошёл приступ во время сна. Информацию подтвердили близкие Камерона на странице в Facebook.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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