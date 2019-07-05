ИА «Ореанда-Новости». Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. Об этом пишет издание Telegraaf в пятницу, 5 июля.

Шоу предполагалось провести в концертном зале Ziggo Dome. По словам мэра, площадка будет недоступна в запланированный период, что связано с бронированиями, которые невозможно перенести. Амстердам пытался найди другое место для конкурса, но все усилия оказались безуспешны, утверждает Халсема.

«Мы понимаем, что это большое разочарование для многих жителей Амстердама», — сказала Халсема и пожелала успеха другим городам в борьбе за право принять у себя конкурс.

Напомним, ранее отказались принять «Евровидение» нидерландские города Гаага и Бреда. Ожидается, что за организацию поборются пять городов — Арнем, Маастрихт, Утрехт, Роттердам и Хертогенбос. Окончательное решение будет принято в августе.

Нидерланды получили право принять у себя «Евровидение», после того как представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс в этом году, который прошёл в Тель-Авиве. После пересчёта голосов он получил дополнительные шесть баллов к озвученным ранее 492. Представитель Италии Mahmood также остался на втором месте, получив 472 балла вместо 465. Россиянин Сергей Лазарев получил дополнительный балл, однако так и остался на третьем месте. При этом Швеция переместилась с шестого на пятое место, поменявшись с Норвегией. Северная Македoния подвинула Азербайджан и заняла седьмое место, а Белоруссия поднялась с 25-го на 24-е место, обогнав Германию.

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. EBU перераспределил в финале конкурса голоса Белоруссии в связи с тем, что Минск нарушил правила конкурса и озвучил результаты в интервью. В итоге «объединенный результат» голосования был одобрен аудиторами. Его и огласили во время трансляции финала конкурса.