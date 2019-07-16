ИА «Ореанда-Новости». Как сообщается на официальном сайте администрации Анапы, все пляжи закрыты для купания. Причиной запрета является шторм, низкая температура воды и сильное донное течение.

Ненастная погода на Кубани установилась несколько дней назад. Как сообщает Краснодарский Гидрометцентр, 16 июля до конца дня существует опасность возникновения смерчей. В ближайшие дни отдыхающих ждут дожди и грозы, есть вероятность града.

Руководители предприятий и организаций в Анапе принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Как сообщал «Югополис», запрет на морские купания в этом сезоне в Анапе вводился неоднократно. В последний раз это произошло две недели назад.