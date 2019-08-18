ИА "Ореанда-Новости" Около полутора тысяч детей из иностранных государств отдыхают в международном детском центре «Артек», расположенным на территории Крымского полуострова, каждый год.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы международного детского центра «Артек», в течение последних пяти лет это место отдыха было особенно востребованным среди украинских, белорусских и казахстанских детей. В последнее время наблюдается тенденция к тому, что в «Артек» стали приезжать и дети из дальнего зарубежья. В период с января по июль текущего года на побережье Чёрного моря прибыло пятьдесят детей с американским гражданством. В прошлом году этот показатель был в более чем в два раза меньше – двадцать один американский ребёнок.

Украинские дети традиционно являются самыми массовыми отдыхающими в центре «Артек». В период с 2014 по 2019 годы они занимали лидирующее положение среди отдыхающих из других стран. Однако, наблюдается тенденция к снижению количества украинских детей в общем объёме иностранных детей. В прошлом году их было сто восемьдесят восемь человек, тогда как годом ранее таких детей было триста сорок семь. По состоянию на июль 2019 года в «Артек» приехало сто пятьдесят четыре ребёнка из Украины.

В целом, рейтинг посещаемости «Артека» иностранными детьми выглядит следующим образом. Первое место принадлежит Украине, второе – Франции, третье – Киргизии. Ниже расположились Италия и Молдова. Всего, по данным пресс-службы центра, за восемь месяцев текущего года приехало отдохнуть около полутора тысяч иностранцев, представляющих семьдесят шесть государств.