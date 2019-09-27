Таким образом, Театр Наций закончил всероссийский театральный фестиваль в Барнауле.

Артисты столичного Театра Наций выступили перед барнаульцами 26 сентября. Спектакль под названием «Рассказы Шукшина» неоднократно становился обладателем различных наград и премий. Главные роли в постановке сыграли российский артист театра и кино, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и российская актриса театра и кино и общественный деятель Чулпан Хаматова. Спектакль пользовался высокой популярностью у жителей Барнаула – билеты на представление были раскуплены ещё летом.

Стоит отметить, что спектакль «Рассказы Шукшина» приехал в Барнаул спустя десять лет. Перед спектаклем состоялась встреча представителей средств массовой информации и художественным руководителем Театра Наций. Евгений Миронов отметил, что ради приезда на Алтай, труппе театра пришлось отказаться от гастролей в Китайскую Народную Республику. Также было отмечено, что данная постановка является визитной карточкой театра, зрители многих российских и зарубежных городов смогли ближе познакомиться с творческим наследием Василия Шукшина, облачённой на сцене. Несомненно, пропустить родину этого писателя театр просто не мог, заключил Евгений Миронов.

Десять лет назад барнаульцы видели этот спектакль, причём в том же актёрском составе. Однако, по словам художественного руководителя театра Евгения Миронова, постановка каждый раз получается разной. Напомним, что Театр Наций стал участником Всероссийского фестиваля спектаклей по произведениям Василия Шукшина. Фестиваль проходит в этом году впервые при поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительству Алтайского края, в рамках федеральной программы «Большие гастроли».