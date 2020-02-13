ИА «Ореанда-Новости». По заявлению министра юстиций Белоруссии Олега Слижевского, правительство может принять изменения в законодательство, которое регламентирует государственные символы.

Белоруссия намерена сменить ориентир Земли на гербе. Сейчас она повернута так, что видна территория Западной Европы. Власти предлагают немного осовременить государственный символ, вслед за политикой, и сделать так, чтобы была видна Евразия.

Ещё одно изменения может коснуться звёзды. Её хотят сделать более крупной, как и текст внизу, чтобы придать «воинственный» вид гербу.

Напомним, что в 2012 году герб Белоруссии уже претерпевал изменение. Были обновлены шрифт и оттенки, а также скорректировано число лепестков на цветах льна.