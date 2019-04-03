ИА «Ореанда-Новости». 12 апреля в 19.00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в рамках авторского абонемента Александра Князева состоится второй концерт. Программа этого вечера объединит на сцене двух незаурядных музыкантов.

Заслуженный артист России, солист Московской филармонии, виолончелист-виртуоз Александр Князев – один из самых востребованных музыкантов в нашей стране и за рубежом, «обладающий феноменально совершенной техникой» (ВВС music), завоевавший, по словам музыкальных критиков, высочайшее признание и принадлежащий к числу выдающихся классических исполнителей нашего времени. В качестве солиста Александр Князев выступает с ведущими оркестрами мира и сотрудничает с именитыми дирижёрами и солистами-инструменталистами. О масштабе творческой личности музыканта позволяет судить тот факт, отмеченный им в своих интервью, что из любви к Баху он научился играть на органе, а из любви к Моцарту сел за фортепиано, причём добился в игре на этих инструментах профессионального мастерства.

Пианист Андрей Коробейников – представитель другого поколения, он родился в 1986 году. В 7 лет одержал свою первую победу, став обладателем I премии III Международного конкурса юных музыкантов им. П.И. Чайковского. К 20 годам Андрей стал обладателем более двадцати премий различных конкурсов в России и других странах мира. Он окончил Московскую консерваторию, аспирантуру, стажировался в аспирантуре Королевского Колледжа Музыки в Лондоне. На сегодняшний день Андрей Коробейников выступил на ведущих концертных площадках более чем в сорока странах мира, завоевав репутацию музыканта, всегда привносящего в исполнение собственное чувство музыки.

Музыканты представят слушателям не вполне привычный репертуар: кроме сонат для виолончели и фортепиано Бетховена (№5 ре мажор) и Брамса (№ 1 ми минор), прозвучат скрипичные сонаты Брамса (№ 3 ре минор) и Франка в переложении для виолончели. В одном из интервью Князев рассказывает о том, почему часто делает и исполняет в своих концертах переложения.

«Я играю очень много не виолончельной музыки на своём инструменте. Я начал делать это одним из первых, и если сначала все удивлялись и даже предлагали в шутку так и называть мои выступления – «концертами не виолончельной музыки», то сейчас многие крупные музыканты – Миша Майский, Александр Рудин, Йо-Йо Ма – делают то же самое. Я считаю, что природа струнных инструментов – скрипка, альт, виолончель – едина. Я, например, никогда не буду перекладывать фортепьянное произведение для виолончели. И есть произведения, которые мне безумно нравятся, и я жалею, что я, например, не скрипач, что я не могу это сыграть. Если я понимаю, что на виолончели это прозвучит иначе, по-другому, но это возможно…. при условии, что должны быть сыграны все ноты, никакого упрощения не должно быть – вот тогда я делаю переложение».