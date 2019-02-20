ИА «Ореанда-Новости» В Бресте на месте строительства жилого дома было найдено захоронение времён Великой Отечественной войны, на данный момент обнаружены останки 600 человек, не исключено, что общее число погребённых превысит тысячу человек.

Как отмечается, находка была сделана ещё в январе, экскаваторщик при проведении работ наткнулся на фрагменты тел, строительные работы были стразу же прекращены.

Как выяснилось, на месте стройки во времена нацисткой оккупации было расположено Брестское гетто. Как рассказала инспектор отдела культуры Брестского горисполкома Алла Кондак в беседе с изданием «Брестский вестник», всего достали уже 600 останков расстрелянных, ежедневно поднимают около 40 фрагментов тел. Всего на территории расположены две братские могилы, на данный момент специалисты заканчивают раскопки первой и скоро перейдут к следующему захоронению.

На месте захоронения работают представители Министерства обороны, к раскопкам также привлечён инвестор, он предоставляет технику.

По словам председателя горисполкома Александра Рогачука, раскопки будут продолжаться, пока не будут найдены все останки. Мэр также обсудил с еврейской общиной дальнейшие действия, чтобы почтить память жертв оккупации. Он также подчеркнул, что строительство на месте массового захоронения будет прекращено. Рогачук заявил, что в старой части города могут быть ещё захоронения времён Первой мировой войны, жертв гетто, агрессоров, он подчеркнул, что, возможно, это не последняя подобная находка в Бресте.

Все тела погибших будут эксгумированы и перезахоронены в соответствии с традициями и религиозными правилами народа. Местом нового захоронения было выбрано Северное кладбище, на котором планируется построить архитектурный мемориал.

По оценкам специалистов, в Брестском гетто находилось примерно 28 тысяч евреев, оно было уничтожено нацистами в октябре 1942 года.