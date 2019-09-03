03.09.2019, 16:33
В Британии даст концерт голограмма Уитни Хьюстон
ИА «Ореанда-Новости». Голограмма погибшей американской певицы Уитни Хьюстон отправиться в турне по Великобритании в 2020 году, пишет РИА Новости.
Сообщается, что трёхмерное изображение певицы создавали несколько лет. Турне голограммы организовывает компания Base Entertainment. В компании уже заявили, что турне будет «невероятным зрелищем».
Голограмма Хьюстон исполнит такие культовые песни, как «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)», «The Greatest Love Of All» и другие.
Хьюстон скончалась зимой 2012 года в возрасте 48 лет из-за несчастного случая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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