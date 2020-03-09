ИА «Ореанда-Новости». Орден католических монахов купил небольшой Оркнейский остров в Шотландии, чтобы здесь они могли служить латинскую мессу. Это произошло ещё двадцать лет назад. Сейчас они сохраняют религиозные традиции, оставаясь на острове.

Считается, что монахи проживали на острове ещё в 6 веке. Викинги поселились там в 8 веке и назвали его папа Стронсей - что означает Остров священников Стронсей.

Монастырь, расположенный на острове, был заброшен в 16 веке. Но в последние 20 лет остров снова стал домом монахов, которые совершают религиозные обряды на латыни.

Орден, проживающий на острове, называется сыновья Пресвятого Искупителя, также известный как Трансальпийские редемптористы. Он был основан в конце 1980-х годов.