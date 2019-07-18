ИА «Ореанда-Новости». Компания по лицензированию музыки заявила, что самой исполняемой песней 21-го века в Великобритании является композиция ирландской рок-группы Snow Patrol «Chasing Cars», пишет РИА Новости.



Песню выпустили в 2006 году. Она звучала во многих популярных фильмах и сериалах, например, в «Дневниках вампира» или «Анатомии страсти». Только в прошлом году на британском радио эта песня ставилась 12 тысяч раз.



Лидер Snow Patrol Гари Лайтбоди объяснил успех песни тем, что она «открытая и простая». Однако участники группы всё равно отметили, что поражены этим фактом.