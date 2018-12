ИА "Ореанда-Новости". В Великобритании полиция расследует ограбление дома бывшего участника легендарного коллектива The Beatles сэра Пола Маккартни. Как сообщает The Daily Mail, нападение на лондонский дом звезды стоимостью около 10 млн фунтов стерлингов произошло накануне его ливерпульского концерта в рамках мирового турне под названием Freshen Up. Мировой тур Маккартни стартовал 17 сентября с выступлений в Канаде.

Представители полиции сообщили, что прибыли по вызову в начале декабря и обнаружили в доме исполнителя в престижном районе Сент-Джонс-Вуд следы ограбления и взлома. О том, удалось ли злоумышленникам что-то похитить, правоохранительные органы Соединенного королевста не сообщают.

По официальной информации Скотланд-Ярда, пока арестов в связи с ограблением экс-участника The Beatles не проведено, пишет британская газета.

Британский музыкант, продюсер и писатель сэр Джеймс Пол Маккартни является одним из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии "Грэмми", рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи с 1965 года. В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времён согласно опросу, проведённому журналом Rolling Stone. Маккартни неоднократно включён в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.