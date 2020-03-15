15.03.2020, 09:38
В Чили найдена самая редкая модель советского микроавтобуса
ИА «Ореанда-Новости». В Чили нашли советский микроавтобус модели РАФ-977 первой серии выпуска, который, как считалось ранее, сохранить не удалось.
Эта "реликвия" была найдена с помощью объявления о продаже на площадке Yapo. Объявление подал Сантьяго, житель Чили. Он оценил микроавтобус в 800 долларов США (что по курсу в $74 составляет 59 200 рублей).
Хоть хозяин и заявил, что на машине нельзя передвигаться, он отметил, что сама ходовая часть находится в хорошем состоянии.
Ранее эта модель выпускалась в Елгаве, на территории Латвийской ССР в 50-60-х годах. Позже эта модель дала будущее РАФ-977Д, которая стала очень популярна в Советском Союзе и появляется на улице даже в наши дни.
Эта "реликвия" была найдена с помощью объявления о продаже на площадке Yapo. Объявление подал Сантьяго, житель Чили. Он оценил микроавтобус в 800 долларов США (что по курсу в $74 составляет 59 200 рублей).
Хоть хозяин и заявил, что на машине нельзя передвигаться, он отметил, что сама ходовая часть находится в хорошем состоянии.
Ранее эта модель выпускалась в Елгаве, на территории Латвийской ССР в 50-60-х годах. Позже эта модель дала будущее РАФ-977Д, которая стала очень популярна в Советском Союзе и появляется на улице даже в наши дни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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