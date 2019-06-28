ИА "Ореанда-Новости" Представители движения Adrenaline GameChangers и сотрудники Дарвиновского музея установили новую экспозицию, посвящённую «человеку играющему», на самой высокой точке здания музея. Таким образом, Adrenaline GameChangers, созданное под эгидой известного бренда по производству энергетиков Adrenaline Rush, разрушает сложившиеся в обществе стереотипы и предрассудки о людях, увлечённых какими-либо компьютерными играми.

По словам авторов этого необычного для музейной организации проекта, компьютерные игры не могли не повлиять на культурное и интеллектуальное развитие современного человека. Объект, установленный в крупнейшем научном музее страны, выполнен в формате дополненной реальности. При наведении смартфона на метку, расположенную на стелле, на дисплее мобильного устройства появляется модель изображения «человека играющего». По информации, предоставленной менеджером по маркетингу Adrenaline Rush Михаилом Королёвым, компьютерная игра уже давно вышла из области банального развлечения. В настоящее время это своего рода инструмент для познания и самореализации человека. «Геймеры являются новой ступенью культурной эволюции человека», - поддерживает коллег старший научный сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова. Вместе с развитием человечества менялся и игровой процесс, его алгоритмы и сущность.

В качестве источника для вдохновения авторы монумента «человека играющего» взяли произведение специалиста в области культурологии Йохана Хёйзинга под названием «Homo Ludens». В ней основной тезис заключён в том, что игра имеет универсальное значение в цивилизации человечества. Более активное освоение человеком игровых элементов приводит к более активному развитию его личности.