ИА «Ореанда-Новости» С 7 по 18 декабря в Санкт-Петербурге состоится XXVI международный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад». Мероприятие организовано петербургским отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке городского комитета по культуре.

В ходе фестиваля зрители смогут увидеть драматические и кукольные представления, а также пластические, синтетические, лабораторные и экспериментальные проекты, поучаствовать в обсуждениях представленных работ и мастер-классах. Помимо театров из Северной столицы в «Рождественском параде» примут участие творческие коллективы из других российских городов: Великого Новгорода, Гатчины, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Новосибирска, Сарапула, Челябинска, а также из Эстонии и Словении.

Спектакли состоятся в Доме актёра, на малых сценах ТЮЗа имени А. А. Брянцева, театра-фестиваля «Балтийский дом» и Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Вход свободный по предварительной регистрации.