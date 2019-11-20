6 декабря 2019, пятница 20:15

Органный концерт «Космогония Баха и романтика Франции». Бах, Франк, Сен-Санс

Концерт петербургских музыкантов Лилии Кузнецовой и Самиры Галимовой примечателен тем, что Иоганн Себастьян Бах будет окружен неподражаемой плеядой французских композиторов–романтиков, но не только: прозвучит и одна из самых его известных пьес, созданная во французском стиле. Фантазия соль мажор (Pièce d'Orgue) родилась в период, когда Бах был увлечен переписыванием Органной книжечки, сочиненной в 1700 году французским органистом Николя де Гриньи (1672-1703). Сочинения французских романтиков откроют публике грандиозный мир симфонического органа, который создал гениальный органостроитель Аристид Кавайе Коль, положив начало новой жизни Короля инструментов. В концерте прозвучат сочинения Франка — основоположника органной романтической традиции во Франции. Мы услышим музыку Вьерна — виртуозного исполнителя и гениального композитора, прославившегося в жанре органной симфонии. Особого внимания заслуживает Фантазия Сен-Санса – первое сочинение великого мастера, написанное для органа. Сенс-Санс не только в совершенстве владел инструментом, но был и непревзойденным импровизатором; недаром его перу принадлежат Семь органных импровизаций. Особый шарм вечеру придает звучание изысканных вокальных опусов Форе, Шоссона и Вьерна. Космогония Баха и романтика Франции – концерт, представляющий творчество немецкого гения в изысканном французском окружении.

Исполнители:

Лилия Кузнецова (орган)

Самира Галимова (сопрано)

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

7 декабря 2019, суббота 20:15

Орган по-немецки: Бах, Мендельсон, Лист

В концерте известной петербургской органистки Елены Антипиной «Орган по-немецки» встретятся две эпохи и четыре величайших немецких композитора. Барокко и Романтизм. Бах, Букстехуде, Лист, Мендельсон. Иоганн Себастьян будет представлен грандиозной Пассакалией и хоральными обработками. Его славный предшественник и наставник Букстехуде откроет публике очарование жанра хоральных прелюдий. Органное творчество Мендельсона, заново открывшего миру Баха, продемонстрирует богатейший мир романтической органной сонаты. Цикл из Шести сонат – центр органного творчества Мендельсона. Как и у Баха, их шесть, причем три из них написаны на темы известных церковных песнопений, ведь Мендельсон, как и Бах служил в легендарной Томаскирхе! В основе первой части Шестой Сонаты – тема Отче наш, восходящая к XIV столетию. И, наконец, по-новому прозвучат знаменитые миниатюры Листа «Утешения» в версии для Короля инструментов. Орган по-немецки – энциклопедия органной школы Германии.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Елена Антипина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

13 декабря 2019, пятница 20:15

Saxofono mistico. Орган и саксофон

Яркую и необычную программу музыки для саксофона и органа представят известная петербургская органистка Екатерина Маришкина и саксофонист Константин Андреев. Сочетание органа и саксофона поразит публику неожиданными тембровыми находками, хорошо известные пьесы обретут второе рождение. Сольный орган представлен сочинениями золотого фонда Короля инструментов.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Константин Андреев, саксофон

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



14 декабря 2019, суббота 20:15

И снова Германия – три века немецкой органной музыки. Бах, Мендельсон, Брамс

И снова в центре внимания самая органная страна мира – Германия. Любимая публикой петербургская органистка Галина Ельшаева приглашает в большое органное путешествие по барокко и романтизму в компании Муффата, Бема, Баха, Мендельсона и Брамса.

Музыкальный язык барокко притягивает неожиданными контрастами и созвучиями. Вершиной этого явления в Германии стал Бах, представленный в концерте различными жанрами: камерной Пасторалью, Хоральной обработкой и монументальной Фантазией с фугой. Прелюдией к исполнению опусов великого германца станут сочинения его старших современников – Бема и Муффата. Особая нота концерта – одна из пьес цикла хоральных прелюдий Брамса, в творчестве которого объединились самые разнообразные традиции немецкой композиторской школы. И, наконец, одна из органных сонат Йозефа Габриэля Райнбергера, композитора, чье 180-летие отмечается в 2019 году. Его творческое наследие охватывает самые разнообразные жанры. Райнбергер умышленно оставался в стороне от дерзких новаций, оставаясь неизменно верным самому себе. Мастер контрапункта и композиции, он создал непревзойденные по своей мелодичности шедевры. «И снова Германия – три века немецкой органной музыки» – антология немецкой органной музыки за один вечер.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Галина Ельшаева, орган,

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





20 декабря 2019, пятница 20:15

Органная Германия. Север и юг. Бах, Вивальди, Бем

Талантливые предшественники Баха и неподражаемый лейципгский кантор собственной персоной. Развернутые, масштабные сочинения Керля и Букстехуде. Чакона фа минор выдающегося представителя южнонемецкой школы эпохи барокко Иоганна Пахельбеля. Иоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди — два гения, надолго забытые после своего головокружительного восхождения. В их творчестве развитие немецкой и итальянской музыки блистательной эпохи барокко достигло апогея. Иоганн Себастьян представлен транскрипцией знаменитой ре мажорной Арии из Оркестровой сюиты № 3. Бах столь высоко ценил творчество Вивальди, что основательно его изучив, создал целый ряд гениальных органных транскрипций инструментальных концертов ради собственного удовольствия. Транскрипция одного из них, ля минорного, пользующаяся особой популярностью, как у органистов, так и у публики, прозвучит в концерте известной петербургской органистки Натальи Михайловой «Органная Германия. Север и юг»



Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Наталья Михайлова, орган,

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



21 декабря 2019, суббота 20:15

Шедевры классики: Бах, Рахманинов, Сан-Санс. Флейта и орган

Любимый публикой дуэт, известный уникальными проектами, в которых сталкиваются и контрастируют разные стили, жанры, страны и эпохи, представит очередную программу, где пересекутся Бах, Маре, Рахманинов и Сен-Санс. Космизм баховских сонат и испанская страсть фолий Марена Маре, проникновенный лиризм Вокализа Рахманинова и флейтовое звучание «Лебедя» Сен-Санса – все это в ансамбле с органом раскроется совершенно по-новому. Сольный орган порадует исполнением хитов Баха и Дубуа. Праздник для истинных меломанов, завораживающий многообразием звуковой палитры, в концерте Надежды Горбач и Марии Никифоровой.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Надежда Горбач, флейта

Мария Никифорова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)