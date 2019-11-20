1 декабря 2019, воскресенье, 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Орган за три века: XVII-XX. Бах, Риттер, Дюрюфле

Петербургская органистка Елизавета Рулева перевернет страницы органной истории XVII-XX столетий. Мастера барокко и романтизма Германии. Старший современник Баха, Георг Бём – предтеча жанра, достигшего абсолюта в творчестве Баха, – хоральной партиты. Творчество вершины органного Олимпа, представлено хоральной прелюдией и знаменитой Токкатой и фугой ми мажор, впечатляющей праздничной яркостью звучания. Подарок меломанам – поражающая своим эмоциональным накалом и богатством звучания Органная соната практически неизвестного российской публике Августа Готтфрида Риттера, немецкого композитора-романтика, органиста-виртуоза, музыковеда и эксперта в органостроении. Французский акцент вечера – знаменитая Пятая сюита последнего французского романтика Мориса Дюрюфле. Воспитанник Парижской консерватории, музыкант занимался под руководством таких органных мэтров, как Луи Вьерн и Шарль Турнемир. Его по праву называют одним из последних выдающихся представителей основанной Сезаром Франком и Шарлем-Мари Видором французской органной школы. Орган за три века – возможность прикоснуться к органной традиции Европы.

Исполнитель:

Лауреат международных конкуров

Елизавета Рулева, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

7 декабря 2019, суббота, 20:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Двое за органом. Бах, Моцарт, Янченко

В этот вечер очаровательная семейная пара исполнит органные хиты и редко звучащие пьесы в четыре руки и в четыре ноги! Лауреаты международных конкурсов Ирина и Андрей МАРКЕЛОВЫ также продемонстрируют свое мастерство, выступив соло. Наряду с хитами Баха и его великого предшественника Букстехуде, знаменитой «Медитацией» Янченко, публика откроет для себя романтику опусов Лахнера и Хессе, смелые эксперименты наших современников Кандика и Штамма. Двое за органом: Король инструментов соло и в дуэтах.

Исполнители:

Лауреаты международных конкуров

Ирина и Андрей МАРКЕЛОВЫ

Орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



8 декабря 2019, воскресенье, 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Орган, альт и гитара. Концерт «Танцы теней»

И опять оригинальные и редкие новинки в программе камерной музыки с органом, альтом и гитарой. В исполнении Михаила Мищенко, Бориса Баринова и Владимира Киросирова прозвучат сочинения композиторов Германии, Нидерландов, Латвии, Эстонии. Вечер завершит уникальное трио Ханса Вернера Хенце для альта, гитары и органа. Хенк Бадингс (1907 – 1987) – композитор-самоучка. Его Балладные вариации на тему старинной голландской любовной песни «Восходит солнце на востоке» (1967) – редкое оригинальное сочинение для гитары и органа. Немецкий органист, клавесинист и композитор Эберхард Краус (1931 – 2003) всю жизнь был связан с родным Регенсбургом. Крупнейший композитор в истории католической церковной музыки, Краус также писал в различных светских жанрах, порой используя 12-тоновую технику композиции. Сочинения латышского композитора и пианиста Петериса Плакидиса (1947 – 2017) получили известность как в СССР, так и в независимой Латвии и за рубежом. В «Танце теней» для альта и фортепиано (2007) фантасмагория танцев неожиданно приводит к цитате, всем хорошо известной темы из оперы Чайковского... Музыка Ханса Вернера Хенце (1926 – 2012) поражает разбросом многообразных и взаимоисключающих стилевых импульсов и решений – сериализм, атональность, неоклассицизм, элменты итальянской и арабской музыкальных традиций, джаз… Хенце – крупнейший композитор музыкального театра ХХ. Рене Эеспере (1953*) – крупнейший композитор Эстонии. В его музыке слышен характерный микст барокко и рока, народной музыки и репетитивного минимализма. «Танцы теней» – вечер музыкальных открытий.

Исполнители:

Михаил, Мищенко, орган

Борис Баринов, альт

Владимир Кирасиров, гитара

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



14 декабря 2019, суббота, 20:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт «Танцы, фантазии, грустные песни»

Бах и Букстехуде, Одоевский и Кошеро встретятся в концерте петербургских органистов Егора Колесова и Ивана Касимова, где орган будет представлен в самых неожиданных и разнообразных жанрах – сонатных, симфонических, танцевальных. Орган — константа баховского творчества. В его огромном наследии для Короля инструментов наряду с развернутыми музыкальными циклами, состоящими из прелюдий, фантазий, токкат с фугами, существуют труднейшие для исполнения трио-сонаты, одна из которых прозвучит в концерте. Князь Владимир Федорович Одоевский, чье сочинение заявлено в программе, преклонявшийся перед феноменом Баха, написал о нём романтическую новеллу, положившую начало русской бахиане. Французская линия концерта представлена фрагментом Четвертой симфонии Видора — композитора-романтика, вошедшего в историю в качестве создателя нового жанра — органной симфонии, а также Скерцо Пьера Кошеро – блестящего виртуоза, композитора, импровизатора и педагога двадцатого столетия, ученика великого Марселя Дюпре. Изюминка концерта – сочинение польского композитора эпохи романтизма Мечислава Суржинского. Танцы-фантазии-грустные песни – путешествие по многочисленным жанрам в течение одного вечера.

Исполнители:

Лауреаты международных конкуров

Егор Колесов, орган

Иван Касимов, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



15 декабря 2019, воскресенье, 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт «Бах. В преддверии Рождества»

Бах в преддверии Рождества – незабываемая встреча с самым великим органным композитором всех времен накануне Рождества и Нового года. Московская органистка Маргарита Еськина предлагает программу, предваряющую радостный и великий праздник. Прозвучат хоральные прелюдии на Адвент, Рождество и Новый год из уникального сборника – знаменитой Органной книжечки, вместившей на своих страницах более 40 хоральных прелюдий. Созданный на темы литургических хоралов для обучения одного многочисленных сыновей, Вильгельма Фридемана, сборник – истинный шедевр, прочно вошедший в репертуар Короля инструментов, а некоторые его пьесы стали настоящим хитами. По контрасту с удивительными миниатюрами, прозвучат грандиозные циклы, в числе которых Токката, адажио и фуга до мажор, Прелюдия и фуга ре мажор и блестящая концертная Фантазия соль мажор. Мистическая атмосфера ожидания Рождества в особой энергетике пространства католического храма, его уникальная акустика и космическая по своей глубине и масштабам музыка Баха – что может быть прекраснее в тихий декабрьский вечер, накануне чреды долгих зимних праздников!

Исполнитель:

Лауреат международных конкуров

Маргарита Еськина, орган

Москва

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



21 декабря 2019, суббота, 20:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт «Погружение в БАРОККО: Брунс, Бах, Телеман»

Петербургская клавесинистка и органистка Екатерина Лихина и всемирно известный исполнитель аутентичной музыки Карстен Эккерт приоткроют публике дверь в одну из самых прекрасных и мистических эпох – БАРОККО. В эту далекую эпоху музыканты свободно владели многочисленными инструментами, что было абсолютно естественно. Так, в течение концерта, Екатерина Лихина будет переходить от клавесина к органу, а Карстен Эккерт – играть на различных видах флейт: аутентичных, сделанных как при жизни композиторов, инструментах – блокфлейтах и флейте траверсо. В этот вечер публика во всей полноте ощутит удивительную звукопись гениев барокко — Брунса, Телемана и Баха. Сольные сочинения для органа и клавесина, блокфлейта в ансамбле с ним в концерте «Погружение в БАРОККО».



Исполнители:

Карстен Эккерт, блокфлейты,

Германия

Екатерина Лихина, орган, клавесин

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





22 декабря 2019, воскресенье, 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт «Бах. Король полифонии»

Волшебный вечер в соль мажоре и соль миноре почти накануне Рождества, приглашает провести рядом с Бахом любимица петербургской публики, блестящая органистка Мария Лобецкая. Именно необозримое органное творчество Баха сделало его известным в кругу своих современников. Гений импровизации, король полифонии, блестящий виртуоз и глубокий философ, Бах оставался верен дружбе с органом в течение всей своей жизни. Концерт вобрал в себя разные жанры, в которых творил гений.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Мария Лобецкая, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)