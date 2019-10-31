ИА "Ореанда-Новости" Международный день Чёрного моря отмечают сегодня, 31 октября. В этот день туроператоры назвали пять стран, расположенных на морском побережье, которые пользуются популярностью у туристов.

История праздника началась в 90-х годах прошлого века – в 1996 году был подписан Стратегический план действий по реабилитации и защите Чёрного моря. Этот документ был признан шестью государствами: Россия, Болгария, Украина, Турция, Румыния и Грузия. В то же время решили учредить ещё один праздник, имеющий экологическую направленность – Международный день Чёрного моря. Праздник учредили в 1996 году. Инициаторы этот дня хотели таким образом привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения акватории Чёрного моря, продемонстрировать ущерб, который вызван бесконтрольным выловом рыбы, и показать влияние глобального потепления на состояние моря.

Торжественные мероприятия проходят в этот день в форме конференций, круглых столов, различных выставочных проектов, видеопоказов, а также в виде конкурсов и викторин. Кроме вышеуказанных стран, подписавших Стратегический план, участие в праздновании Международного дня Чёрного моря принимают государства, которые подписали Конвенцию о сотрудничестве по защите и устойчивому развитию реки Дунай. В текущем году этот день отмечают в двадцать четвёртый раз.

В Международный день Чёрного моря представители туристических агентств назвали пять стран, которые путешественники чаще всего выбирают для своего отдыха. В список попали Болгария, Румыния, Украина, Россия, Турция и Грузия. Примечательно, что это и есть те страны, который подписали план в 1996 году.