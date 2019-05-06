06.05.2019, 22:23
В Доме музыке пройдут концерты в честь Дня Победы
ИА «Ореанда-Новости» В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы.
8 мая 2019, Светлановский зал, 19:00 «Эти песни ковали Победу»
Президентский оркестр Российской Федерации
Художественный руководитель – Вера Крылова
Дирижёр – Евгений НИКИТИН
Концертный хор «Московские колокольчики»
Художественный руководитель – Екатерина Аветисян
Ансамбль танца «Кудринка»
Руководители – Ирина и Алексей Сальниковы
Солисты:
Людмила САФОНОВА, сопрано
Василий ОВСЯННИКОВ, баритон
Сурен ПЛАТОНОВ, баритон
Ведущая – Ирина ЕГОРОВА
В программе – песни военных лет, марши и вальсы
9 мая 2019, Светлановский зал, 19:00 «Нам дороги эти позабыть нельзя...»
Академический хор русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра
Художественный руководитель – Николай Азаров
Дирижеры – Николай АЗАРОВ, Андрей АЗОВСКИЙ
Дню Великой Победы – особому празднику для каждой семьи нашей многонациональной
страны – посвящает свой концерт Академический хор русской песни.
10 мая 2019, Светлановский зал, 19:00 «Вера и Победа» Хор Валаамского монастыря
Художественный руководитель – Александр Бордак
Духовные песнопения; сочинения П. Чеснокова, С. Рахманинова, М. Глинки, С.
Прокофьева; песни «Жди меня», «Соловьи», «День Победы»; казачьи песни
Одному из самых главных российских праздников – Дню Победы в Великой Отечественной войне – посвятят свои программы прославленные музыкальные коллективы со всей страны. В Московском международном Доме музыки состоятся концерты Президентского оркестра Российской Федерации (8 мая), Академического хора русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра (9 мая) и Хора Валаамского монастыря (10 мая). В их исполнении прозвучат знаменитые мелодии и песни военных лет.
В преддверии праздника, 8 мая, в Светлановском зале ММДМ свой ежегодный проект, посвященный знаменательной дате, представит Президентский оркестр Российской Федерации. Для Дома музыки этот праздничный концерт давно уже стал
доброй традицией, объединяющей разные поколения как на сцене, так и в зрительном зале. В концерте примут участие Ансамбль танца «Кудринка» и детский коллектив – Концертный хор «Московские колокольчики».
В программу «Эти песни ковали Победу» вошли известные мелодии военных лет, песни из любимых кинофильмов, вальсы и танго. Яркое красочное костюмированное представление с участием вокальной, оркестровой и танцевальной групп Академического хора русской песни пройдёт в Доме музыки 9 мая, в праздник Великой Победы. На концерте «Нам дороги эти позабыть нельзя» прозвучат песни, ставшие частью военной истории России: «Синий платочек», «Темная ночь», «Смуглянка», «Соловьи», «Огонек», «Яблочко, «Вечер на рейде», «Дорога на Берлин» и многие другие.
Дню Великой Победы посвятит своё выступление Праздничный хор Спасо- Преображенского Валаамского монастыря, уникальный коллектив, продолжающий традиции валаамского церковного пения. В программу концерта 10 мая вошли пасхальные литургические гимны, древние распевы, шедевры русской духовной и вокально-хоровой музыки (Чеснокова, Глинки, Рахманинова, Прокофьева и др.), а также любимые несколькими поколениями россиян песни о войне (Молчанова, Соловьева-Седого, Тухманова) и старинные казачьи песни.
8 мая 2019, Светлановский зал, 19:00 «Эти песни ковали Победу»
Президентский оркестр Российской Федерации
Художественный руководитель – Вера Крылова
Дирижёр – Евгений НИКИТИН
Концертный хор «Московские колокольчики»
Художественный руководитель – Екатерина Аветисян
Ансамбль танца «Кудринка»
Руководители – Ирина и Алексей Сальниковы
Солисты:
Людмила САФОНОВА, сопрано
Василий ОВСЯННИКОВ, баритон
Сурен ПЛАТОНОВ, баритон
Ведущая – Ирина ЕГОРОВА
В программе – песни военных лет, марши и вальсы
9 мая 2019, Светлановский зал, 19:00 «Нам дороги эти позабыть нельзя...»
Академический хор русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра
Художественный руководитель – Николай Азаров
Дирижеры – Николай АЗАРОВ, Андрей АЗОВСКИЙ
Дню Великой Победы – особому празднику для каждой семьи нашей многонациональной
страны – посвящает свой концерт Академический хор русской песни.
10 мая 2019, Светлановский зал, 19:00 «Вера и Победа» Хор Валаамского монастыря
Художественный руководитель – Александр Бордак
Духовные песнопения; сочинения П. Чеснокова, С. Рахманинова, М. Глинки, С.
Прокофьева; песни «Жди меня», «Соловьи», «День Победы»; казачьи песни
Одному из самых главных российских праздников – Дню Победы в Великой Отечественной войне – посвятят свои программы прославленные музыкальные коллективы со всей страны. В Московском международном Доме музыки состоятся концерты Президентского оркестра Российской Федерации (8 мая), Академического хора русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра (9 мая) и Хора Валаамского монастыря (10 мая). В их исполнении прозвучат знаменитые мелодии и песни военных лет.
В преддверии праздника, 8 мая, в Светлановском зале ММДМ свой ежегодный проект, посвященный знаменательной дате, представит Президентский оркестр Российской Федерации. Для Дома музыки этот праздничный концерт давно уже стал
доброй традицией, объединяющей разные поколения как на сцене, так и в зрительном зале. В концерте примут участие Ансамбль танца «Кудринка» и детский коллектив – Концертный хор «Московские колокольчики».
В программу «Эти песни ковали Победу» вошли известные мелодии военных лет, песни из любимых кинофильмов, вальсы и танго. Яркое красочное костюмированное представление с участием вокальной, оркестровой и танцевальной групп Академического хора русской песни пройдёт в Доме музыки 9 мая, в праздник Великой Победы. На концерте «Нам дороги эти позабыть нельзя» прозвучат песни, ставшие частью военной истории России: «Синий платочек», «Темная ночь», «Смуглянка», «Соловьи», «Огонек», «Яблочко, «Вечер на рейде», «Дорога на Берлин» и многие другие.
Дню Великой Победы посвятит своё выступление Праздничный хор Спасо- Преображенского Валаамского монастыря, уникальный коллектив, продолжающий традиции валаамского церковного пения. В программу концерта 10 мая вошли пасхальные литургические гимны, древние распевы, шедевры русской духовной и вокально-хоровой музыки (Чеснокова, Глинки, Рахманинова, Прокофьева и др.), а также любимые несколькими поколениями россиян песни о войне (Молчанова, Соловьева-Седого, Тухманова) и старинные казачьи песни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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