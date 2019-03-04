04.03.2019, 14:35
В Доме музыки в Москве состоится джаз-мануш фестиваль Gypsysphera
ИА «Ореанда-Новости». Международный фестиваль джаза-мануш Gypsysphera пройдет в Доме музыки 20 марта. На сцене Камерного зала выступят известные европейские музыканты – гитаристы Себастьян Жиньо (Франция), Гизмо Граф (Германия) и скрипач Андреас Нюберг (Швеция/Финляндия). Россию на фестивале представят Дмитрий Купцов и Полина Касьянова.
Ежегодно в мире проводится около ста фестивалей, посвященных джазу-мануш. В Москве эту традицию поддерживает преданный поклонник стиля гитарист Дмитрий Купцов. На протяжении 15 лет музыкант курирует главный в России интернет-портал, посвященный этой музыке Manouche.club, поддерживает начинающих музыкантов и организует фестивали джаза-мануш.
Французский по своему происхождению и духу музыкальный жанр джаз-мануш также известен как «цыганский джаз». Этот стиль стал популярен в Париже в 1920–1930-х годах, благодаря творчеству гитариста цыганского происхождения Джанго Рейнхардта. Музыканты сегодняшнего дня привносят в эту музыку элементы смежных стилей, сохраняя исторические традиции и обращаясь к технике игры, разработанной Рейнхардтом.
В рамках фестиваля Gypsysphera в Доме музыки выступят один из самых известных французских гитаристов Себастьян Жиньо, восходящая звезда джипси-свинга Гизмо Граф (Германия), а также скрипач Андреас Нюберг (Швеция/Финляндия). Россию на фестивале представит квинтет Дмитрия Купцова, специальный гость программы – джазовая певица Полина Касьянова.
Ежегодно в мире проводится около ста фестивалей, посвященных джазу-мануш. В Москве эту традицию поддерживает преданный поклонник стиля гитарист Дмитрий Купцов. На протяжении 15 лет музыкант курирует главный в России интернет-портал, посвященный этой музыке Manouche.club, поддерживает начинающих музыкантов и организует фестивали джаза-мануш.
Французский по своему происхождению и духу музыкальный жанр джаз-мануш также известен как «цыганский джаз». Этот стиль стал популярен в Париже в 1920–1930-х годах, благодаря творчеству гитариста цыганского происхождения Джанго Рейнхардта. Музыканты сегодняшнего дня привносят в эту музыку элементы смежных стилей, сохраняя исторические традиции и обращаясь к технике игры, разработанной Рейнхардтом.
В рамках фестиваля Gypsysphera в Доме музыки выступят один из самых известных французских гитаристов Себастьян Жиньо, восходящая звезда джипси-свинга Гизмо Граф (Германия), а также скрипач Андреас Нюберг (Швеция/Финляндия). Россию на фестивале представит квинтет Дмитрия Купцова, специальный гость программы – джазовая певица Полина Касьянова.
20 марта 2019, Камерный зал, 19:00
Джаз-мануш фестиваль Gypsysphera
Автор идеи и художественный руководитель – Дмитрий Купцов
Солисты:
Гизмо ГРАФ (Германия)
Себастьян ЖИНЬО (Франция)
Андреас НЮБЕРГ (Швеция/Финляндия)
Дмитрий КУПЦОВ
Специальный гость – Полина КАСЬЯНОВА
В фестивале также примут участие:
Жорис Викенель (Франция)
Йоши Граф (Германия)
Ансамбль Дмитрия Купцова
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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