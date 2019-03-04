Ежегодно в мире проводится около ста фестивалей, посвященных джазу-мануш. В Москве эту традицию поддерживает преданный поклонник стиля гитарист Дмитрий Купцов. На протяжении 15 лет музыкант курирует главный в России интернет-портал, посвященный этой музыке Manouche.club, поддерживает начинающих музыкантов и организует фестивали джаза-мануш.Французский по своему происхождению и духу музыкальный жанр джаз-мануш также известен как «цыганский джаз». Этот стиль стал популярен в Париже в 1920–1930-х годах, благодаря творчеству гитариста цыганского происхождения Джанго Рейнхардта. Музыканты сегодняшнего дня привносят в эту музыку элементы смежных стилей, сохраняя исторические традиции и обращаясь к технике игры, разработанной Рейнхардтом.В рамках фестиваля Gypsysphera в Доме музыки выступят один из самых известных французских гитаристов Себастьян Жиньо, восходящая звезда джипси-свинга Гизмо Граф (Германия), а также скрипач Андреас Нюберг (Швеция/Финляндия). Россию на фестивале представит квинтет Дмитрия Купцова, специальный гость программы – джазовая певица Полина Касьянова.

20 марта 2019, Камерный зал, 19:00

Джаз-мануш фестиваль Gypsysphera

Автор идеи и художественный руководитель – Дмитрий Купцов

Солисты:

Гизмо ГРАФ (Германия)

Себастьян ЖИНЬО (Франция)

Андреас НЮБЕРГ (Швеция/Финляндия)

Дмитрий КУПЦОВ

Специальный гость – Полина КАСЬЯНОВА

В фестивале также примут участие:

Жорис Викенель (Франция)

Йоши Граф (Германия)

Ансамбль Дмитрия Купцова