ИА «Ореанда-Новости». Король фламенко Диего Эль Сигала отметит 15-летие своего «платинового» диска «Lagrimas Negras» в Доме музыки в Москве.

27 октября 2018, Светлановский зал, 19:00

Фламенко-шоу Lágrimas Negras («Черные слезы»)

Обладатель Latin Grammy

Диего Эль Сигала, вокал (Испания) и его группа

Знаменитый певец фламенко, обладатель Latin Grammy Диего Эль Сигала выступит в Светлановском зале Дома музыки 27 октября. Музыкант и его группа представят фламенко-шоу «Lagrimas Negras» (Черные слезы), посвященное 15-летию одноименного альбома певца.

Сигала – наследник знаменитой артистической династии цыган-кале. В возрасте 12 лет певец выиграл конкурс Getafe Flamenco Youth Contest, где его заметил великий кантаор Камарон де ла Исла. Диего выступал с известными танцорами фламенко – Кристофером Рейесом, Марио Майя, Маноло, Фарруко, Эль Гуито. В творческом портфолио певца записи с такими певцами и музыкантами как Камарон де ла Исла, Томатито, Херардо Нуньес, Висенте Амиго и Пако де Лусия. Сегодня Диего Эль Сигалу называют «Королем фламенко» и считают одним из лучших исполнителей этого жанра. «Кто не родился цыганом, никогда не сможет исполнить фламенко так, как цыган. Это невозможно. Фламенко – наш божественный дар», – говорит артист.

Начиная с 1994 года Эль Сигала выпустил семь сольных альбомов. Самый успешным среди них стал «Lagrimas Negras» («Черные слезы»), записанный в 2003-м году с легендарным кубинским джазовым пианистом Бебо Вальдесом. Совместная работа музыкантов была высоко оценена критиками – New York Times назвали Бебо «живым классиком кубинской музыки», а Диего – «Синатрой от фламенко».

В этом году «Lagrimas Negras» исполнилось 15 лет, и за это время альбом трижды становился «платиновым» в Испании, получил две премии Latin Grammy, Premios Ondas и пять Amigo Prizes. «Лучший альбом фламенко» по версии Latin Grammy побывал на гастролях во многих странах, среди которых Англия, Франция, Соединенные Штаты и Япония. Лучшие композиции этого альбома вошли в программу концерта Диего Эль Сигалы в Доме музыки.