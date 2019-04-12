Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова и Московский международный Дом музыки приглашают слушателей на концерт «В кругу друзей», который состоится в Камерном зале ММДМ 14 апреля. Выступления юных воспитанников фонда пройдут в рамках абонементного цикла «Дети – детям. Услышать будущего зов…».

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова в 2019 году отмечает своё 25-летие. За прошедшие годы Фонд организовал множество знаковых проектов. Один из главных – удостоенный премии Правительства России абонементный цикл «Дети – детям. Услышать будущего зов…», который проводится в Московском международном Доме музыки с первого сезона.

В предстоящем апрельском концерте цикла примут участие талантливые юные исполнители-солисты – прозвучат сочинения Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева, Бизе, Грига, Листа, Венявского, Сарасате, Семенова, Лукьянова, Шереметева, написанные для фортепиано, скрипки, валторны, трубы, баяна и ксилофона. Украсит программу концерта дуэт ударных инструментов «Учитель – ученик» (Михаил Путков и Иван Ильин), дуэт братьев Вильяма и Савелия Хайло, а также струнный квартет Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Участниками концерта станут пианисты из Санкт-Петербурга, Вильнюса (Литва) и США. Вокальные сочинения исполнит баритон Рудольф Овсепян, ученик заслуженного артиста России, профессора Рубена Лисициана.

На сцену Камерного зала выйдут интересные творческие коллективы – Образцовый духовой оркестр Детской школы искусств п. Бавлены Кольчугинского района (Владимирской обл.) и ученики хореографической студии «Синяя птица» Центра творчества на Вадковском (Москва).

В фойе Камерного зала Дома музыки Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова представит выставку работ учащихся Детской художественной школы №7 г. Москвы.



