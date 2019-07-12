Об этом пишет британское издание Guardian.

Сценарии не закончены, однако всем им Кубрик дал названия. Так, все записи отражают период жизни самого режиссёра, когда у него были проблемы в браке с танцовщицей Рут Соботка.

Заметки под названиями «Женатый мужчина», «Идеальный брак» и «Ревность» датируются с 1954 по 1956 г. Отмечается, что в найденных материалах присутствуют идеи, которые потом были реализованы в фильме «С широко закрытыми глазами».