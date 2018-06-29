29.06.2018, 07:27
В Дубае строят необычный небоскрёб
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Объединённых Арабских Эмиратах продолжается строительство необычного высотного здания, которое получило неофициальное название «Небоскрёб-iPod». Впрочем, и официальное название не слишком сильно отличается – «The Pad». Здание будет расположено в районе Business Bay.
Проект небоскрёба-iPod создавался специалистами гонконгского архитектурного бюро Jаmes Law Cybertecture. Внешне объект действительно очень сильно смахивает на популярный гаджет от компании Apple. Для того, чтобы добиться максимального сходства с музыкальным проигрывателем, небоскрёб строят под углом в шесть с половиной градусов. Создаётся впечатление, что «устройство» в этот момент находится в процессе подзарядки. Этот наклон абсолютно не ощущается при нахождении внутри здания.
В высотном здании - 26 этажей. На площадях небоскрёба разместится около 250-ти апартаментов. Все они очень разные: есть небольшие квартиры-студии, есть шикарные трёхкомнатные квартиры. Их объединяет одно — наличие собственной «кибер-архитектуры». Будущим жильцам необычной башни предлагается широкий спектр услуг, удобств, в том числе и высокотехнологических. Среди особых «фишек» «The Pad» - возможность программирования уровня освещённости в квартире, установка биометрических замков на дверях, приборы на «умном» управлении, специальные футуристические зеркала, способные отображать состояние здоровья человека.
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Старт строительству небоскрёба The Pad был дан одиннадцать лет назад - в 2007 году. Спустя два года после начала проекта его пришлось приостановить по причине финансового кризиса. Пять лет назад стройка возобновилась. По предварительным планам, небоскрёб будет завершён до конца текущего года, и туда вселятся первые жильцы.
Самым высоким зданием в мире считается небоскрёб Бурдж - Халифа. Его высота составляет 828 метров. Продолжительность строительства небоскрёба составила шесть лет, начиная с 2004 года и закончилось строительство в 2010 году. Башню видно из любой точки Дубая.
Проект небоскрёба-iPod создавался специалистами гонконгского архитектурного бюро Jаmes Law Cybertecture. Внешне объект действительно очень сильно смахивает на популярный гаджет от компании Apple. Для того, чтобы добиться максимального сходства с музыкальным проигрывателем, небоскрёб строят под углом в шесть с половиной градусов. Создаётся впечатление, что «устройство» в этот момент находится в процессе подзарядки. Этот наклон абсолютно не ощущается при нахождении внутри здания.
В высотном здании - 26 этажей. На площадях небоскрёба разместится около 250-ти апартаментов. Все они очень разные: есть небольшие квартиры-студии, есть шикарные трёхкомнатные квартиры. Их объединяет одно — наличие собственной «кибер-архитектуры». Будущим жильцам необычной башни предлагается широкий спектр услуг, удобств, в том числе и высокотехнологических. Среди особых «фишек» «The Pad» - возможность программирования уровня освещённости в квартире, установка биометрических замков на дверях, приборы на «умном» управлении, специальные футуристические зеркала, способные отображать состояние здоровья человека.
--- Информация: Купить трубу 06ХН28МДТ Вы можете тут. Квалифицированные специалисты компании предоставят всю необходимую информацию относительно цен, условий реализации и качества продукции. ---
Старт строительству небоскрёба The Pad был дан одиннадцать лет назад - в 2007 году. Спустя два года после начала проекта его пришлось приостановить по причине финансового кризиса. Пять лет назад стройка возобновилась. По предварительным планам, небоскрёб будет завершён до конца текущего года, и туда вселятся первые жильцы.
Самым высоким зданием в мире считается небоскрёб Бурдж - Халифа. Его высота составляет 828 метров. Продолжительность строительства небоскрёба составила шесть лет, начиная с 2004 года и закончилось строительство в 2010 году. Башню видно из любой точки Дубая.
Источник: ГК Олимпстрой
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