Во главе ведомства, которое получило название министерство древностей и туризма, стал Халед аль-Анани, ранее отвечавший за исторические артефакты.В качестве примера назван Великий Египетский музей, создание которого курировал Аль-Анани.Планируется, что культурный туризм, рассчитанный на путешественников из США, Японии, Китая и других государств, принесёт Египту больший доход, чем пляжные туры.