25.12.2019, 14:06
В Египте хотят сменить туристический имидж страны
ИА «Ореанда-Новости». В Египте был изменено министерство туризма. Его решили объединить с министерством древностей, как это был несколько десятилетий тому назад. Об этом передаёт АТОР.
Во главе ведомства, которое получило название министерство древностей и туризма, стал Халед аль-Анани, ранее отвечавший за исторические артефакты.
Египетские власти говорят, что изменения связаны с тем, чтобы реализовать крупные археологические проекты, которые поддерживаются государством. В качестве примера назван Великий Египетский музей, создание которого курировал Аль-Анани.
Планируется, что культурный туризм, рассчитанный на путешественников из США, Японии, Китая и других государств, принесёт Египту больший доход, чем пляжные туры.
Во главе ведомства, которое получило название министерство древностей и туризма, стал Халед аль-Анани, ранее отвечавший за исторические артефакты.
Египетские власти говорят, что изменения связаны с тем, чтобы реализовать крупные археологические проекты, которые поддерживаются государством. В качестве примера назван Великий Египетский музей, создание которого курировал Аль-Анани.
Планируется, что культурный туризм, рассчитанный на путешественников из США, Японии, Китая и других государств, принесёт Египту больший доход, чем пляжные туры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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