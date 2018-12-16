ИА "Ореанда-Новости". В Египте в районе некрополя Саккара, расположенном южнее Каира, учёные-археологи открыли нетронутую гробницу возрастом около 4400 лет. Она датируется правлением фараона Нефериркаре Какаи, принадлежащего к пятой династии Старого царства, сообщил представителям СМИ министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

По мнению исследователей, владелец гробницы при жизни был священником и надзирателем королевского дворца. В ходе археологических работ в гробнице были найдены 45 резных статуй. Учёные также смогли определить имя древнего служителя культа - Вах-Ти.

Как рассказал министр по делам древностей, обнаруженная гробница стала одним из наиболее хорошо сохранившихся захоронений, открытых учёными в текущем сезоне. "Судя по всему, она не была разграблена и осталась до наших дней почти такой же, как её задумывали древние архитекторы", - сообщил аль-Анани.

Гробница Вах-Ти составляет около 10 м в длину и 3 м в высоту. На стенах расположились разноцветные фрески, изображающие самого жреца со своей матерью, женой и детьми. Захоронение имеет два яруса, в скалах высечены В скальной породе внутри двухъярусного захоронения высечены десятки скульптур. По мнению исследователей, скульптуры олицетворяют также Вах-Ти и членов его семьи.

По сообщению египетского министра по делам древностей, работы археологов ещё продолжаются, поэтому говорить о том, сделаны ли особо ценные находки или нет, пока преждевременно.

Саккара — селение в Египте, примерно в 30 км к югу от Каира. В нём расположен древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса. Название его происходит от имени бога мёртвых — Сокара.