ИА «Ореанда-Новости». Следующая летняя Универсиада запланирована на 2023 год, городом проведения, по решению Международного комитета спорта у студентов, стал Екатеринбург. Об этом объявили в Неаполе 2 июля. Также пресс-штаб министерства спорта отметил, что это окончательный вариант, не будет никаких альтернатив.

О подаче соответствующего заявления заявили в январе этого года на заседании комиссии по проведению международных спортивных соревнований в РФ. До этого в России уже проводились Универсиады. В 2013 году россияне могли посетить летние Игры в столице Татарстана, а в этом году – зимние в Красноярске.