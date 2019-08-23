В Петербурге состоялась премьера спектакля «Петербург, любовь моя!»

18 августа на сцене Эрмитажного театра состоялась премьера российско-японского проекта «Петербург, любовь моя!», задуманного как способ развития диалога двух культур, объединённых невероятной тягой к искусству балета. В спектакле приняли участие молодые артисты из Японии – лауреаты Международного конкурса «Japan Ballet Competition», а также ведущие солисты российских театров.



Зрителям были представлены фрагменты классических балетов, также, во втором отделении Мао Миягучи исполнила танец современного хореографа Кейко Маеда «Ситец на запад». Выступление юных японских артистов и ведущих российских солистов покорило публику, о чем свидетельствовали бурные аплодисменты переполненного зала.



С российской стороны в спектакле приняли участие Юлия Махалина, Оксана Скорик, Надежда Батоева, Рената Шакирова, Мария Лебедева, Данила Корсунцев, Константин Зверев, Андрей Ермаков, Алексей Тимофеев (Мариинский театр); Андрей Меркурьев (Большой театр); Борис Журилов (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко).



По окончании спектакля состоялся прием для участников проекта: заместителя генерального Консула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ, продюсеров Йоко Ямаширо и Рината Дулмаганова, звёзд балета, режиссёров Данилы Корсунцева и Саюми Ято и представителей дипломатического корпуса. Стороны наметили планы развития успешно стартовавшего в Эрмитажном театре проекта на будущий год: возможности привлечения большего количества участников, увеличения времени пребывания в Санкт-Петербурге лауреатов Японского Балетного Конкурса.

Спектакль прошёл при поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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