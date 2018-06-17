ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Благодаря совместной работе российской исследовательской группы «Поклон кораблям Великой Победы» и поисковой команде Финляндии SubZone, в самом центре Финского залива был найден корабль «Новик». Этот эскадренный миноносец по праву считается одним из самых знаменитых кораблей Русского флота и до сего дня считался утерянным.

Корабельный корпус оказался расколот на две половины, вероятно из-за взрыва подводной мины. Такое тяжёлое повреждение привело к затоплению корабля на глубину 75 метров. Командой водолазов смогла полностью осмотреть судно вдоль и поперек. Хорошо сохранилась кормовая настройка с дополнительным штурвалом и машинным телеграфом. В хорошем состоянии были найдены 102-х миллиметровые кормовые орудия в количестве трёх штук. Впрочем, далеко не все так радужно - нос корабля оказался перевёрнутым, а кормовая часть была полностью погружена под ил и грязь.

«Новик» был введён в строй в начале 1913 года, после чего моментально стал самым мощным орудием королевского флота. Он был самым быстрым судном не только среди русских наводных единиц, но и среди всех существовавших на тот момент кораблей в мире. Он воевал практически во всех крупных сражениях Балтийского флота и неизменно выходил из них целым и непобеждённым. Впоследствии в связи с Революцией он был назван в честь одного из известных политических деятелей СССР – «Яков Свердлов». Именно с таким названием оно и было найдено под водой.

Установить местонахождение судна удалось благодаря работе с немецкими архивами историка Михаила Иванова. Ему удалось раскопать отчёт немецкой авиации, которая доложила о бомбёжке некоего объекта, который ошибочно был принят за подлодку СССР Щ-406. Однако, из данных архивов СССР, данный объект был уничтожен некоторое время ранее.

Судно было уничтожено ещё в августе 28 числа 1941 года. Оно совершало знаменитый Таллинский переход под охраной крейсера «Кирова». Однако, взрыв на финско-немецком заграждении «Юминда» свёл все шансы выжить на нет.