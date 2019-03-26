ИА «Ореанда-Новости» Специализирующийся на розыске культурных объектов детектив из Нидерландов обнаружил в своей стране картину Пабло Пикассо «Бюст женщины», которую считали похищенной.

Работа художника была похищена с яхты шейха Саудовской Аравии ещё в 1999 году. Впоследствии картина сменила несколько владельцев, принадлежащих к голландским преступном кругам. Затем полотно приобрел голландский бизнесмен и сообщил об этом детективу.

Подлинность работы подтверждена экспертизой. Специалисты оценивают её в 25 миллионов евро.