26.03.2019, 17:46
В Голландии нашли картину Пабло Пикассо, украденную 20 лет назад
ИА «Ореанда-Новости» Специализирующийся на розыске культурных объектов детектив из Нидерландов обнаружил в своей стране картину Пабло Пикассо «Бюст женщины», которую считали похищенной.
Работа художника была похищена с яхты шейха Саудовской Аравии ещё в 1999 году. Впоследствии картина сменила несколько владельцев, принадлежащих к голландским преступном кругам. Затем полотно приобрел голландский бизнесмен и сообщил об этом детективу.Подлинность работы подтверждена экспертизой. Специалисты оценивают её в 25 миллионов евро.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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