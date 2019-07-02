ИА «Ореанда-Новости» Главными претендентами на роль главной звезды рок-н-ролла Элвиса Пресли стали певец Гарри Стайлс и актёр Ансель Элгорт. Об этом пишет издание The Independent. Биографию Пресли снимет режиссёр Баз Лурман.

Стайлс является солистом музыкальной группы One Direction, Элгорта зрители могли видеть в фильмах «Дивергент», «Виноваты звёзды».

В кастинге на роль легендарного исполнителя также приняли участие Аарон Тейлор-Джонсон, Остин Батлер и Майлз Теллер. По информации СМИ, окончательно актёр на роль короля рок-н-ролла будет утверждён в течение двух недель. В картине также снимется Том Хенкс, которому досталась роль Тома Паркера - менежджера Элвиса Пресли.