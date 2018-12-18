ИА «Ореанда-Новости». Госдума во вторник, 18 декабря, приняла во 2-м (основном) чтении законопроект об ответственном обращении с животными. В документе объявляются основные правила выгула, содержания зверей, в том числе цирковых и служебных животных. Запрещается любая жестокость по отношению к ним.

Законопроект, внесённый ещё осенью 2010 года, подразумевает обращение с животными, основанное на гуманности и нравственных принципах: необходимо относиться к ним как к существам, которые испытывают физические страдания и эмоции. Запрещается жестокое обращение со зверями, пропаганда подобных действий.

Депутаты подчёркивают, что, если владелец отказывается от права собственности на животное либо не может его содержать, он должен отдать его новому хозяину или в приют, где обеспечат условия содержания животного. Не допускается использовать домашних животных в предпринимательской деятельности, кроме установленных правительством случаев. Также в сопроводительных материалах к законопроекту объявляется, что животное не может неконтролируемо перемещаться по проезжей части, по общим помещениям многоквартирных домов, на спортивных и детских площадках, во дворах, а граждане должны убирать территории общего пользования, загрязнённые домашними животными.

В определённых местах муниципальные власти имеют право запретить выгул домашних любимцев. Кабмин, в частности, определит перечень потенциально опасных пород собак и запретит их выгул без поводка и намордника (кроме огороженной территории, принадлежащей хозяину, с предупреждающей надписью). Предельное количество питомцев на территории ограничивается возможностью хозяина обеспечивать животным условия, которые соответствуют ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Нельзя содержать диких животных в частных домах и квартирах, на дачных участках.

Запрещается содержание животных в заведениях общепита, а также контактные зоопарки, где распространяются эпидемии, в ходе которых звери погибают. В законопроекте содержится запрет умерщвления животных под любым предлогом. Это касается отстрела, боёв зверей, избавления от них без передачи другому владельцу или приюту.

Законопроект вводит государственный надзор, ветеринарный, а также общественный контроль со стороны зоозащитников и волонтёров.