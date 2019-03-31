ИА «Ореанда-Новости» Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что недавно начавший свою работу Музей истории проституции в Москве не является «культурной институцией» и никаким образом к культуре не относиться. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Драпеко возмутило отношение музея к культуре, по её мнению, это заведение относиться скорее к истории, к санитарии или медицине. Она уверена, что музей находиться в частной собственности, и, по её мнению, вообще музеем не является.

Драпеко подчеркнула, что согласно законодательству России, для того, чтобы учреждение было музеем, все выставленные там экспонаты должны быть зарегистрированы в музейном фонде России. Депутат отметила, что экспозицию данного музея «вряд ли кто-то регистрировал».

Ранее в СМИ появилась информация, что на Арбате появился музей проституции, который открыл коллекционер Валерий Переверзев. По словам создателя, целью функционирования подобного музея является привлечение внимания к важным проблемам этой сферы, для этого в музее будет показана историческая ретроспектива явления. В числе экспонатов: гравюры, фотографии, статьи, документы, нижнее белье ХVII-ХVIII веков.