ИА «Ореанда-Новости» В главном универмаге страны установили арт-экспонат, который символизирует собой переход нашей страны на цифровое телевещание.

Так называемое "Цифровое теледерево" выглядит как каркас в форме ствола, на котором прикреплены 20 плазменных экранов, транслирующих вещание телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы: Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ". Все эти каналы станут доступны жителям России бесплатно после перехода на цифровое вещание.

Минкомсвязи регулирует процесс перехода на «цифру» и делает его наиболее мягким для граждан. В частности, государством обеспечено наличие приставок ценой до одной тысячи рублей.

Напомним, что все регионы России постепенно переходят на цифровое телевещание. Процесс начался в конце 2018 года и должен закончится в июне 2019 года.