ИА «Ореанда-Новости». Бюст первому в истории космонавту Юрию Гагарину установили в Хорватии, в городе Риеке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Россотрудничества в республике Наталья Якимчук. Памятник Гагарину стал первым в «Парке героев» на территории Астрономического центра города Риеке.

В торжественной церемонии открытия участвовали многие высокопоставленные лица, включая мэра Риеки Войко Оберснела, посла России Анвара Азимова в Хорватии, а также Героя Советского Союза Анатолия Арцебарского.

Азимов обратил внимание, что этот памятник является вторым, установленным на территории Хорватии. Первый был установлен ещё в 2016 году в центральном парке Загреба.