ИА "Ореанда-Новости". Исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался минувшей ночью в Ижевске. О смерти артиста на странице в социальной сети Facebook написал его отец и продюсер Александр Толмацкий.

Причиной внезапной смерти стала остановка сердца, сообщил представителям средств массовой информации концертный директор Децла Павел Беленец. По информации российских информагентств, в Ижевске рэпер участвовал в частном концертном мероприятии в кафе Posh в центре города, где и скончался около полуночи .

Следственные органы Следственного комитета России по республике Удмуртия уже начал проверку по факту гибели исполнителя, передаёт "Интерфакс". По словам источника агентства, в ближайшее время будет проведено судебно-медицинское исследование.

По данным российских СМИ, тело рэп-исполнителя было найдено в курилке. Повреждений на теле Толмацкого зафиксировано не было. Точная причина смерти будет названа по итогам вскрытия.

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году в Москве. Проходил обучение в Швейцарии, в Москве окончил Британскую Международную школу. Дебютное выступление Децла прошло на фестивале Adidas StreetBall Challenge в российской столице. После этого снимок рэп-исполнителя был повещён на обложку журнала "Птюч", что стало началом множества публикаций о Толмацком.

Первый альбом Децла «Кто? ты» вышел в 2000 году и был раскуплен тиражом более миллиона копий, без учёта нелегальных копий. Дебютный альбом рэпера стал победителем премии «Record 2000» в номинации «Дебют года». Кроме того, артист выпустил девять студийных альбомов, за которые он получил премии МУЗ-ТВ, MTV Music Awards, "Золотой граммофон" и другие.