По словам представителей властей штата Уттар-Прадеш, но на севере страны, "никто не сможет помешать" им, легендарному царю и одному из воплощений индуистского бога Вишну. Монумент планируется возвести в индийском городе Айодхья - древней столице легендарного царства Кошала и предполагаемой родине Рамы, покровителем которого он и является.Ожидается, что, в ходе проведения фестиваля Динали или, как его еще называют, Фестиваля Огней - одного из важнейших индуистских праздников, во время которого по всему индуистскому миру зажигаются сотни свечей и фонариков в знак победы добра над злом. Однако уже сейчас известно, что. Высота памятника составила 182 метра, что позволило ей обогнать предыдущего рекордсмена - 128-метровую статую Будды в провинции Китая Хэнань. Монумент, посвященный Валлабхаи Пателю, знаменитому индийскому общественному и государственному деятелю, одному из авторов Конституции Индии, выполнен из бронзы и вместе с монументом составляет порядка 240 метров.На данный момент неизвестно, кому будет поручено возведение новой статуи, однако уже выдвинуто предположение, что строительством внось займется компания Michael Graves Architecture & Design, которой удалось возвести памятник Пателю без сбоев в установленные контрактом сроки. Кроме того, строительство вновь будет финансироваться за счет частно-государственного партнерства, в ходе которого желающие могут помочь не только перечислением денежных средств, но и металлолома, который после переплавки и дополнительной обработки идет на каркас статуи.