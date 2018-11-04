04.11.2018, 12:43
В Индии снова построят самую крупную статую в мире
ИА «Ореанда-Новости». Власти страны заявили о намерении построить вторую по величине статую в мире, на этот раз посвященную богу Раме.
По словам представителей властей штата Уттар-Прадеш, но на севере страны, "никто не сможет помешать" им воздвигнуть статую индийскому богу-герою Раме, легендарному царю и одному из воплощений индуистского бога Вишну. Монумент планируется возвести в индийском городе Айодхья - древней столице легендарного царства Кошала и предполагаемой родине Рамы, покровителем которого он и является.
Ожидается, что детали проекта будут представлены на суд общественности представителями министерства Уттар-Прадеша на следующей неделе, 7 ноября, в ходе проведения фестиваля Динали или, как его еще называют, Фестиваля Огней - одного из важнейших индуистских праздников, во время которого по всему индуистскому миру зажигаются сотни свечей и фонариков в знак победы добра над злом. Однако уже сейчас известно, что высота статуи будет составлять около 151 метра, что сделает ее второй по величине в мире.
Напомним, что самая высокая статуя была установлена здесь же, в Индии, в городе Гуджарат на прошедшей неделе. Высота памятника составила 182 метра, что позволило ей обогнать предыдущего рекордсмена - 128-метровую статую Будды в провинции Китая Хэнань. Монумент, посвященный Валлабхаи Пателю, знаменитому индийскому общественному и государственному деятелю, одному из авторов Конституции Индии, выполнен из бронзы и вместе с монументом составляет порядка 240 метров.
На данный момент неизвестно, кому будет поручено возведение новой статуи, однако уже выдвинуто предположение, что строительством внось займется компания Michael Graves Architecture & Design, которой удалось возвести памятник Пателю без сбоев в установленные контрактом сроки. Кроме того, строительство вновь будет финансироваться за счет частно-государственного партнерства, в ходе которого желающие могут помочь не только перечислением денежных средств, но и металлолома, который после переплавки и дополнительной обработки идет на каркас статуи.
По словам представителей властей штата Уттар-Прадеш, но на севере страны, "никто не сможет помешать" им воздвигнуть статую индийскому богу-герою Раме, легендарному царю и одному из воплощений индуистского бога Вишну. Монумент планируется возвести в индийском городе Айодхья - древней столице легендарного царства Кошала и предполагаемой родине Рамы, покровителем которого он и является.
Ожидается, что детали проекта будут представлены на суд общественности представителями министерства Уттар-Прадеша на следующей неделе, 7 ноября, в ходе проведения фестиваля Динали или, как его еще называют, Фестиваля Огней - одного из важнейших индуистских праздников, во время которого по всему индуистскому миру зажигаются сотни свечей и фонариков в знак победы добра над злом. Однако уже сейчас известно, что высота статуи будет составлять около 151 метра, что сделает ее второй по величине в мире.
Напомним, что самая высокая статуя была установлена здесь же, в Индии, в городе Гуджарат на прошедшей неделе. Высота памятника составила 182 метра, что позволило ей обогнать предыдущего рекордсмена - 128-метровую статую Будды в провинции Китая Хэнань. Монумент, посвященный Валлабхаи Пателю, знаменитому индийскому общественному и государственному деятелю, одному из авторов Конституции Индии, выполнен из бронзы и вместе с монументом составляет порядка 240 метров.
На данный момент неизвестно, кому будет поручено возведение новой статуи, однако уже выдвинуто предположение, что строительством внось займется компания Michael Graves Architecture & Design, которой удалось возвести памятник Пателю без сбоев в установленные контрактом сроки. Кроме того, строительство вновь будет финансироваться за счет частно-государственного партнерства, в ходе которого желающие могут помочь не только перечислением денежных средств, но и металлолома, который после переплавки и дополнительной обработки идет на каркас статуи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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