01.02.2020, 10:03
В интернете появился официальный тизер-трейлер «Форсажа 9»
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 1 февраля, в сети интернет появился первый официальный тизер-трейлер «Форсажа 9». Сам фильм выйдет в кинопрокат 21 мая этого года.
Детали «Форсажа 9» пока не раскрываются. Но известно, что в фильме снимаются Вин Дизель, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Натали Эммануэль, Тайриа Гибсон и Джордан Брюстер. Режиссёром фильма стал Джастин Лин.
По тизеру стало известно, что главным злодеем фильма станет брат Доминика Торетто, также в «Форсаже 9» появится герой Хана Сол-О, которого считали погибшим в седьмой части фильма. Помогать Торрето в решении проблем с братом будет его старая команда.
Детали «Форсажа 9» пока не раскрываются. Но известно, что в фильме снимаются Вин Дизель, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Натали Эммануэль, Тайриа Гибсон и Джордан Брюстер. Режиссёром фильма стал Джастин Лин.
По тизеру стало известно, что главным злодеем фильма станет брат Доминика Торетто, также в «Форсаже 9» появится герой Хана Сол-О, которого считали погибшим в седьмой части фильма. Помогать Торрето в решении проблем с братом будет его старая команда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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