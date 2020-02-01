Детали «Форсажа 9» пока не раскрываются. Но известно, что в фильме снимаются Вин Дизель, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Натали Эммануэль, Тайриа Гибсон и Джордан Брюстер. Режиссёром фильма стал Джастин Лин.также в «Форсаже 9» появится герой Хана Сол-О, которого считали погибшим в седьмой части фильма. Помогать Торрето в решении проблем с братом будет его старая команда.



