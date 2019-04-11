ИА «Ореанда-Новости» «КиноПоиск», популярный русскоязычный онлайн-сервис, посвященный кинематографу, внедрил новую технологию, которая узнаёт персонажей в фильмах в лицо и предоставляет информацию об актёрах, которые их играют. В основу технологии DeepDive легли алгоритмы «компьютерного зрения» интернет-компании Яндекса, а также собственные разработки «КиноПоиска» в сфере «машинного обучения».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно при просмотре фильма остановить воспроизведение – и DeepDive изучит изображение, после чего сообщит имена актёров, которые находятся в кадре, и даст краткую справку о них. В некоторых сериалах DeepDive «осведомлён» не только об актёрах, но и о персонажах и об их роли в сюжете.

Новая технология применима для более чем 150 фильмов, доступных по подписке «КиноПоиска».