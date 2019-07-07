07.07.2019, 16:19
В Испании начался фестиваль Сан-Фермин
ИА «Ореанда-Новости»Население Испанского города Памплона вырастает в два раза на фестивальную неделю Сан-Фермин. Во время праздника в Наварре проходят шествия и концерты.
Однако самым главным - и, пожалуй, самым противоречивым - представлением являются забеги с быками. Туристы могут наблюдать как сотни людей бегут по узкой улице от разъярённого быка. Эта традиция называется энсьерро, и она проводится во второй день фестиваля.
Но есть и противники у этой традиции. Дело в том, что быкам вводятся адреналин перед началом забегов, и многие считают это неприемлемым. Также во время энсьерры случаются большое количество травм и убитых убегающих от быков. Сегодня, 7 июля, пострадали уже пять человек, участвующих в таких бегах.
Однако самым главным - и, пожалуй, самым противоречивым - представлением являются забеги с быками. Туристы могут наблюдать как сотни людей бегут по узкой улице от разъярённого быка. Эта традиция называется энсьерро, и она проводится во второй день фестиваля.
Но есть и противники у этой традиции. Дело в том, что быкам вводятся адреналин перед началом забегов, и многие считают это неприемлемым. Также во время энсьерры случаются большое количество травм и убитых убегающих от быков. Сегодня, 7 июля, пострадали уже пять человек, участвующих в таких бегах.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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